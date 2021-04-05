جدة 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واسدشنت جمعية عون التقنية اليوم, ملتقي الجمعيات والتقنية بمقر الجمعية, الذي يهدف إلى تبادل الخبرات والاطلاع على أعمال الجمعيات والاستفادة من برامجها ومشاريعها ومناقشة سبل التعاون المشترك.وعد رئيس مجلس إدارة جمعية عون الدكتور أيمن الرحيلي هذه الملتقيات مكسباً لخدمة المجتمع ورفع جودة ما تقدمه منظمات القطاع الغير ربحي, مستعرضاً أهم الإنجازات والإحصائيات التي حققتها الجمعيات والخطط المستقبلية.ثم شاهد الحضور عرضاً مرئياً عن الجمعيات وأهدافها ومشاريعها.// انتهى //19:50ت م0211