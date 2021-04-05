بريدة 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واسكرم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بمكتبه اليوم, بحضور معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي, رجل الأعمال سليمان الراجحي تسلمها نيابة عنه ابنه الدكتور محمد, ورجل الأعمال يوسف بن عبداللطيف جميل؛ لإسهاماتهم في إقامة وتنفيذ مراكز لمكافحة سوسة النخيل بالمنطقة.ونوه سموه بما يقوم به قطاع البيئة والمياه والزراعة من جهود فاعلة بدعم القيادة الحكيمة ومتابعة معالي وزير البيئة والمياه والزراعة المستمر لمكافحة سوسة النخيل, مثمناً لرجلي الأعمال إسهاماتهم المستمرة في هذا الجانب.// انتهى //19:56ت م0212