مقديشو 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واسأدان الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في الصومال، جيمس سوان، الهجمات التي استهدفت السبت الماضي قاعدتي الجيش الوطني الصومالي في بلدتي بريري وأوديغلي في إقليم شبيلي السفلى.وقال سوان وفق وكالة الأنباء الصومالية الرسمية: "ندين بشدة هذه الهجمات التي استهدفت القوات الصومالية، هذا تذكير حي بالتضحيات التي يقدمها الجنود الصوماليون كل يوم وهم يقاتلون بشجاعة للحفاظ على الصومال وشعبه آمنين".وأعلنت حركة الشباب مسؤوليتها عن الهجمات، وتفيد التقارير أنها تكبدت خسائر فادحة في مواجهة الجيش الوطني الصومالي.// انتهى //19:57ت م0213