أوثال 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واسدشن صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم اليوم، عددًا من المشاريع بشركة دواجن الوطنية، بحضور معالي وزير البيئة والزراعة والمياه المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي.وتضمن التدشين مصنع إنتاج لحوم الدواجن في مقر الشركة على مساحة 30 ألف م2، وطاقة إنتاجية للحوم المصنعة 120 طنًا يوميًا، والمرحلة الثانية من توسعة مشروع جدود الوطنية 2021 امتدادًا لإسهامات الشركة لتحقيق الاكتفاء الذاتي والأمن الغذائي الوطني, ورفع الطاقة الاستيعابية 100٪ ، والتصدير إلى عدة دول بالعالم.كما زار سموه المختبرات المركزية للشركة وشاهد آلية العمل بالمختبرات والفحوصات الدقيقة للعينات المختبرية.وقال سموه: "إن جهود ومشاريع شركة دواجن الوطنية مفخرة للجميع وأمن عذائي ترتقي بالمنتج الوطني إلى المستوى العالمي", مشيراً إلى أن ما شاهده في الشركة من إنجازات في توطين الوظائف للعنصر النسائي، وجاهزية في المختبرات تدل على الدقة في العمل والمهنية، والمنتج العالي المستوى والدقة، منوهاً بجهود الشيخ سليمان الراجحي وجميع منسوبي الشركة.من جانبه أوضح وزير البيئة والمياه والزراعة أن مشاريع شركة دواجن الوطنية ستسهم في تحقيق إستراتيجية الأمن الغذائي، وإيجاد فرص العمل للشباب والشابات، لا سيما أن الشركة لديها سلاسل إمداد أكثر موثوقية، متمنيًا التوفيق والازدهار لمثل هذه الشركات.رافق سموه في افتتاح وتدشين مشاريع شركة دواجن الوطنية وكيل إمارة القصيم الدكتور عبدالرحمن الوزان ، ورئيس مجلس إدارة شركة دواجن الشيخ سليمان الراجحي الوطنية ، ووكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة لشؤون الزراعة المهندس أحمد العيادة , ووكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة الحيوانية الدكتور حمد البطشان, ورئيس المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي الدكتور خالد عبدالقادر, والمشرف العام على فروع الوزارة في القطاع الشمالي المهندس سلمان الصوينع, والمشرف العام على فروع القطاع الشمالي للمياه المهندس رائد الراشد.// انتهى //19:59ت م0214