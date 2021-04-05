واشنطن 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واسأكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، اليوم في اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك، دعم الولايات المتحدة لجهود الحكومة الانتقالية بقيادة مدنية لدفع عملية السلام، ومعالجة القضايا الإقليمية والاقتصادية، وتعزيز الإصلاحات السياسية.وجرى خلال الاتصال مناقشة المفاوضات المتعلقة بسد النهضة الإثيوبي، والحاجة إلى تهدئة التوترات بين السودان وإثيوبيا حول منطقة الفشقا الحدودية، بما في ذلك الالتزامات الأخيرة بالدخول في حوار لحل المشكلة.ورحب وزير الخارجية الأمريكي بلينكن، بإعلان المبادئ الأخير الموقع مع الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال الحلو، مشددًا على أهمية ضمان حماية المدنيين في جميع أنحاء السودان.// انتهى //19:59ت م0215