مكة المكرمة 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 أبريل 2021 م واستمكن بتوفيق الله فريق طبي جراحي بمستشفى الملك فيصل بمكة المكرمة عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة من إنهاء معاناة مريضة زائرة مصرية حامل بتوأم.حيث حضرت مريضة زائرة مصرية الجنسية للطوارئ تعاني آلامًا شديدة بمنطقة البطن، واستقبلت كونها حالة طارئة بقسم الطوارئ وعملت الفحوصات والأشعة اللازمة حيث تبين ‫بعد الكشف الطبي والفحوصات اللازمة أنها تعاني من التهاب بالزائدة الدودية تستدعي التدخل الجراحي العاجل.على الفور جهزت غرفة العمليات وأجريت جراحة عاجلة استئصلت خلالها الزائدة الدودية بواسطة المنظار بنجاح وتمتع المريضة وتوأمها بصحة جيدة ولله الحمد غادرت المستشفى بعد تماثلها للشفاء.وأكد رئيس قسم الجراحة العامة بالمستشفى الدكتور أيمن أربعين أن العملية تُعد الأولى من نوعها التي تُجرى بمستشفى الملك فيصل بمكة.// انتهى //20:05ت م0218