واشنطن 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واسأعرب مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان، في اتصال هاتفي اليوم مع رئيس الوزراء الكرواتي أندريه بلينكوفيتش، عن تقدير إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن، للعلاقة القوية بين الولايات المتحدة وكرواتيا، والتزامها بتعزيز العلاقات عبر الأطلسي.وبحث الجانبان خلال الاتصال، عدداً من الملفات، في مقدمتها سبل تعزيز التنسيق بشأن الأولويات المشتركة، بما في ذلك جائحة كوفيد-19، وتنويع الطاقة ودول غرب البلقان.وهنأ مستشار الأمن القومي الأمريكي، رئيس الوزراء الكرواتي، على افتتاح كرواتيا مؤخرًا لمحطة الغاز الطبيعي المسال، والتقدم المحرز في تلبية متطلبات الانضمام إلى برنامج الإعفاء من التأشيرة الأمريكية.// انتهى //20:09ت م0219