نجران 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واسالتقى محافظ بدر الجنوب محمد بن عبيد الحربي بمقر المحافظة اليوم، بالمدير العام للشؤون الصحية بمنطقة نجران الدكتور إبراهيم بن صالح بني هميم.وناقش اللقاء سبل وتعزيز الخدمات الصحية بالمحافظة، وما يُقدم من خدمات صحية في المحافظة ومراكزها التي تهدف إلى الاستمرار في تقديم جميع الخدمات الصحية بشقيها الوقائي والعلاجي وزيادة كفاءة المرافق العامة ذات العلاقة بخدمة المواطن ودعمها بالكوادر الطبية والأجهزة الحديثة سعياً إلى تحقيق أعلى معايير الجودة.وأكد الحربي حرص سمو أمير منطقة نجران وسمو نائبه على الارتقاء بالخدمات التي تُقدم في المحافظة في مختلف الجوانب.// انتهى //20:24ت م0220