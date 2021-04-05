الطائف 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واسنفذت اليوم الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلة في الشؤون الصحية المدرسية بالتعاون مع إدارة الصحة العامة بصحة الطائف حملة التطعيم ضد لقاح كورونا لمنسوبي الإدارة، بحضور المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي ومساعديه للشؤون المدرسية والشؤون التعليمية بنين والخدمات المساندة, وذلك في مقر الإدارة في الفيصلية.وتلقى المستفيدون من حملة التطعيم جرعات اللقاح من فريق طبي متكامل من إدارة الصحة العامة بصحة الطائف.وأكد المدير العام للتعليم بالطائف الدكتور طلال مبارك اللهيبي أهمية اللقاح والمبادرة بأخذه لمنسوبي التعليم خاصة والمجتمع عامة ؛لمواجهة انتشار هذا الداء في ظل الدعم الصحي والتوعوي الذي تقوم به جميع الجهات يداً بيد للخروج من هذه الجائحة ، مشيراً إلى أن تعليم الطائف من خلال إدارة الشؤون الصحية المدرسية يسعى جاهدا في الإسهام بتنفيذ المبادرات الصحية ، لتعم الصحة في الميدان التربوي.// انتهى //20:44ت م0222