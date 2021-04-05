الرياض 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واستغلب الأهلي على نظيره الترجي بنتيجة 3 / 2 اليوم في ثاني أيام بطولة النخبة للكرة الطائرة المقامة على صالة وزارة الرياضة بالرياض.وجاءت نتائج الأشواط 22/25 ، 25/18 ، 19/25 ، 25/23 ، 15/9، فيما تغلب الهلال على نظيره الاتحاد 3 - 0 ( 25/10 ، 25/13 ، 25/15).وبذلك يتصدر الأهلي الترتيب بـ 5 نقاط يليه الترجي والهلال بـ4 نقاط ثم الاتحاد بدون نقاط.وسيكون غداً يوم راحة لجميع الفرق على أن تختتم البطولة بعد غدٍ الأربعاء بلقاءين يجمع الأول الاتحاد والترجي ثم مواجهة الهلال والأهلي.// انتهى //20:49ت م0223