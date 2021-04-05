الكويت 23 شعبان 1442 هـ الموافق 5 إبريل 2021 م واسسجلت الكويت 1357 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) خلال الساعات الـ24 الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة إلى 238549 فيما سجلت 12 حالة وفاة ليصبح مجموع حالات الوفاة 1365.وأشار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند اليوم إلى تعافي 1326 مصاباً بالفيروس ليرتفع بذلك إجمالي عدد المتعافين إلى 223269.// انتهى //21:31ت م0227