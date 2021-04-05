واشنطن 23 شعبان 1442 هـ الموافق 5 إبريل 2021 م واسأصدرت الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات اليوم، بياناً مشتركاً في ختام ‏زيارة المبعوث الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري للإمارات حول ‏مواجهة تحديات المناخ.‏وأكد البيان - الذي نشرته وزارة الخارجية الأمريكية ، التزام الجانبين بالعمل معاً؛ لمواجهة تحديات المناخ، مشدداً على العمل على تعزيز ‏تنفيذ اتفاق باريس وتعزيز نجاح مؤتمر ‏COP26‎‏ في غلاسكو، واعتزام الجانبين اتخاذ ‏خطوات لإزالة الكربون من الاقتصاد بما يتماشى مع الظروف الوطنية وخطط التنمية ‏الاقتصادية ، بما في ذلك تقليل الانبعاثات بحلول عام 2030.‏وبحسب البيان، سيتعاون الجانبان بشكل وثيق للقيام باستثمارات جديدة في تمويل إزالة الكربون ‏عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمجتمع الدولي الأوسع، ومساعدة الفئات الأكثر ‏ضعفاً على التكيف مع الآثار الحتمية لتغير المناخ، معرباً عن شعور الجانبين بالتشجيع ‏للمبادرات الإقليمية الجديدة مثل المبادرتين " السعودية الخضراء " و " الشرق الأوسط الأخضر " اللتين أعلن عنهما سمو ولي العهد - حفظه الله - من أجل حماية الأرض والطبيعة.‏وشدد البيان على أن الجانبين سيركزان بشكل خاص جهودهما المشتركة على الطاقة المتجددة، ‏والهيدروجين، وإزالة الكربون الصناعي، واحتجاز الكربون وتخزينه، والحلول القائمة على ‏الطبيعة، والتصميم الحضري منخفض الكربون.‏‏// انتهى //‏21:46ت م0230