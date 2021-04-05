سياسي / بيان مشترك للولايات المتحدة والإمارات حول مواجهة تحديات المناخ
الاثنين 1442/8/23 هـ الموافق 2021/04/05 م واس
واشنطن 23 شعبان 1442 هـ الموافق 5 إبريل 2021 م واس
أصدرت الولايات المتحدة الأمريكية والإمارات اليوم، بياناً مشتركاً في ختام زيارة المبعوث الأمريكي الخاص للمناخ جون كيري للإمارات حول مواجهة تحديات المناخ.
وأكد البيان - الذي نشرته وزارة الخارجية الأمريكية ، التزام الجانبين بالعمل معاً؛ لمواجهة تحديات المناخ، مشدداً على العمل على تعزيز تنفيذ اتفاق باريس وتعزيز نجاح مؤتمر COP26 في غلاسكو، واعتزام الجانبين اتخاذ خطوات لإزالة الكربون من الاقتصاد بما يتماشى مع الظروف الوطنية وخطط التنمية الاقتصادية ، بما في ذلك تقليل الانبعاثات بحلول عام 2030.
وبحسب البيان، سيتعاون الجانبان بشكل وثيق للقيام باستثمارات جديدة في تمويل إزالة الكربون عبر منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمجتمع الدولي الأوسع، ومساعدة الفئات الأكثر ضعفاً على التكيف مع الآثار الحتمية لتغير المناخ، معرباً عن شعور الجانبين بالتشجيع للمبادرات الإقليمية الجديدة مثل المبادرتين " السعودية الخضراء " و " الشرق الأوسط الأخضر " اللتين أعلن عنهما سمو ولي العهد - حفظه الله - من أجل حماية الأرض والطبيعة.
وشدد البيان على أن الجانبين سيركزان بشكل خاص جهودهما المشتركة على الطاقة المتجددة، والهيدروجين، وإزالة الكربون الصناعي، واحتجاز الكربون وتخزينه، والحلول القائمة على الطبيعة، والتصميم الحضري منخفض الكربون.
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