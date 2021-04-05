القاهرة 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واستوّج منتخب مصر للشباب للسلاح بذهبية الفرق لسلاح السيف في بطولة العالم للشباب والناشئين التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 3 إلى 11 أبريل الجاري.وتغلب منتخب الشباب المصنف رقم 5 عالميًا على منتخب روسيا المصنف رقم ٣ عالميًا في النهائي بنتيجة 45-38 ليتوج الفراعنة بالميدالية الذهبية، وروسيا بالميدالية الفضية، وفرنسا بالميدالية البرونزية.وكان منتخب مصر قد تأهل للنهائي بعد الفوز على منتخب أمريكا المصنف رقم ١ عالميًا وبطل العالم، في نصف النهائي بنتيجة 45-31.يشار إلى أن بطولة العالم للسلاح للناشئين والشباب يشارك بها نحو 1079 لاعبًا ولاعبة، و500 مدرب وإداري من مختلف دول العالم.// انتهى //21:47ت م0231