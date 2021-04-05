جدة 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واسنظمت جامعة جدة ممثلة بكلية الاتصال والإعلام وبالتعاون مع وحدة التوعية الفكرية بالجامعة، اليوم عبر منصة "البلاكبورد" ندوة بعنوان" الأمن الرقمي".وتضمنت الندوة عدة محاور، تناول المحور الأول إستراتيجية الاستقطاب والتجنيد الإلكتروني للشباب والشابات وطرق مواجهتها، متطرقة إلى أساليب الاستهداف الرقمي للشباب والشابات وطرق المواجهة الرقمية لمثل هذه الإستراتيجيات، مبينة أساليب المواجهة وعمليات التحصين الذاتي لإستراتيجيات التحريض والأعمال المُخلّة بالأمن في الفضاء الإلكتروني وكيفية فضح عمليات التوظيف الممنهج للوسيلة التي تستخدم من قبل الجماعات المتطرفة والخارجة عن القانون الرقمي وأساليب استهداف الثوابت الدينية والوطنية لتزييف الواقع، بالإضافة إلى التأكيد على الأساليب الرقمية؛ لمواجهة الغزو الفكري والتنبه للمؤشرات الأولية لحدوث التغيير السلبي من الفضاء الرقمي من خلال المسؤولية المشتركة لحماية النشء من التأثيرات السلبية الرقمية.وتناول المحور الثاني المواطنة الرقمية والمقارنة بينها وبين المواطنة التقليدية، واستعراض عناصر المواطنة الرقمية وأبعادها القانونية والاجتماعية والثقافية والسياسية.أما المحور الثالث فكان عن التهديدات الرقمية في مواقع التواصل الاجتماعي وطرق الحماية منها من خلال جملة من التوصيات التي تعطي الحماية الرقمية للشباب والشابات في الفضاء الرقمي، والرابع تناول نبذة عن مفهوم التطوع الرقمي والممارسات التربوية الآمنة لممارسات تطوعية آمنه في الفضاء الرقمي.// انتهى //22:07ت م0235