القاهرة 23 شعبان 1442 هـ الموافق 5 إبريل 2021 م واسحقق فريق الاتحاد السكندري فوزاً ثميناً على ضيفه فريق المقاولون العرب بأربعة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي جمعتهما اليوم بإستاد الإسكندرية، ضمن منافسات الأسبوع السابع عشر ببطولة الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.ورفع الاتحاد السكندري رصيده بهذا الفوز إلى 28 نقطة في المركز الثاني مؤقتاً، بينما تجمد رصيد المقاولون العرب عند 15 نقطة في المركز الثالث عشر.// انتهى //22:49ت م0244