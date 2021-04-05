القاهرة 23 شعبان 1442 هـ الموافق 5 إبريل 2021 م واسالتقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مع وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج عثمان الجرندي، وذلك خلال زيارته الحالية إلى تونس التي تترأس الدورة العادية الثلاثين لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة.وأوضحت الأمانة العامة للجامعة العربية بالقاهرة في بيانٍ لها اليوم، أن الجانبين استعرضا خلال اللقاء مُجمل التحديات التي تواجه مسيرة العمل العربي المشترك، كما بحثا تفعيل دور الجامعة العربية في الملفات الخاصة ببعض الدول العربية التي تعيش أوضاعاً استثنائية، وفي مقدمتها ليبيا والقضية الفلسطينية.وأوضح البيان أن الوزير التونسي جدد للأمين العام للجامعة العربية استعداد بلاده لتقديم الدعم الممكن لتجاوز أي عقبات قد تعترض عمل الجامعة العربية، وبما يتيح لها القيام بممارسة دورها المأمول في خدمة تطلعات شعوب الدول الأعضاء.// انتهى //22:55ت م0246