طرابلس 23 شعبان 1442 هـ الموافق 5 إبريل 2021 م واسأعلن رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا اليوم، عقب محادثات أجراها مع رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة في العاصمة طرابلس، إعادة فتح سفارة "فاليتا" واستئناف الرحلات الجوية مع ليبيا خلال الأيام المقبلة.وقال رئيس الوزراء المالطي الذي يقوم بزيارة رسمية لطرابلس في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الليبي: "سنعيد فتح سفارتنا وقنصليتنا في ليبيا خلال الأيام المقبلة، لتكون جسراً مهماً للتواصل مع الليبيين ".// انتهى //23:02ت م0248