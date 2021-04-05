الرياض 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واسبحث وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني الدكتور أحمد عوض بن مبارك اليوم، مع السفير الإماراتي لدى اليمن سالم الغفلي، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتطويرها.واستعرض وزير الخارجية وشؤون المغتربين اليمني المستجدات خلال اللقاء الأوضاع في بلاده والجهود الإقليمية والدولية الهادفة لتحقيق السلام واستعادة الأمن والاستقرار.وذكرت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ): أن الوزير بن مبارك شدد في اللقاء على ضرورة وقوف المجتمع الدولي بحزم أمام التدخلات الإيرانية في اليمن، والوقوف وقفة جادة أمام ما يجري من مجازر لمخيمات النازحين والمدنيين في مأرب، من خلال الاستهداف الممنهج والمتكرر عبر إطلاق الصواريخ الباليستية عليهم, وما سينتج من تداعيات إنسانية كارثية لاستمرار التصعيد العسكري، في ظل الجهود الإقليمية والدولية لإنهاء الأزمة دون أن يحرك المجتمع الدولي ساكناً.من جهته أكد السفير الإماراتي، موقف بلاده الثابت والداعم للشرعية الدستورية ووحدة وأمن اليمن وسلامة أراضيها، ودعمها للجهود الإقليمية والدولية المبذولة لإحلال السلام المستدام والشامل في اليمن.// انتهى //23:24ت م0250