ينبع 23 شعبان 1442هـ الموافق 5 إبريل 2021م واسعقدت لجنة ريادة الأعمال بغرفة ينبع اليوم أول اجتماعاتها للدورة الـ 11 لمجلس الإدارة؛ برئاسة عضوة مجلس الإدارة ورئيسة لجنة ريادة الأعمال إسراء مدني وبحضور أعضاء اللجنة.وذكرت رئيسة اللجنة أنه عُرض خلال الاجتماع خطة اللجنة والاتفاق على آلية تنفيذ العمل وتقسيم فئات لرواد الأعمال وزيارة مواقعهم, إضافة إلى مناقشة العديد من القضايا التي تواجه رواد ورائدات الأعمال ، والعمل على إيجاد الحلول لها من خلال التنسيق مع الجهات ذات العلاقة.وأكدت مدني أهمية دور اللجنة وإسهاماتها الفاعلة في دعم وتعزيز النمو الاقتصادي، من خلال ما يتوافر بها من فرص استثمارية متنوعة في مختلف المجالات، مشددة على أن تطوير مشروعات ريادة الأعمال بينبع سيسهم في تحقيق وتفعيل التنمية المستدامة وتحسين قدرة الاقتصاد التنافسية بالمحافظة.//انتهى //23:24ت م0251