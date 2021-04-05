جدة 23 شعبان 1442 هـ الموافق 05 إبريل 2021 م واسزار وفد من جمعيات محافظة أضم الأهلية والخيرية اليوم, جمعية عون التقنية الأهلية بمنطقة مكة المكرمة، ضمن برنامج الزيارات الذي تشرف عليه لجنة التنمية الاجتماعية بالمنطقة لتبادل الخبرات والاطلاع على أعمال الجمعية، والاستفادة من برامجها ومشروعاتها.واستعرض رئيس مجلس إدارة جمعية عون التقنية الدكتور أيمن الرحيلي مع الوفد إنجازات الجمعية والإحصاءات التي حققتها والخطط المستقبلية، وإسهام الجمعية في تطوير تقنية القطاع الثالث بمنطقة مكة المكرمة باعتبارها أول جمعية تقنية بالمنطقة تسهم في هذا المجال.وتعرف وفد جمعيات أضم الأهلية والخيرية خلال الزيارة على مرافق جمعية عون التقنية، وشاهدوا عرضاً مرئياً عن مشروعاتها وخدماتها ومبادراتها لخدمة المجتمع .// انتهى //23:42ت م0256