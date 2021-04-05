واشنطن 23 شعبان 1442 هـ الموافق 5 إبريل 2021 م واسسجلت مؤشرات سوق الأسهم الأمريكية، ارتفاعاً اليوم عند إغلاق جلسات التداول.فقد ارتفع المؤشر ستاندرد آند بورز 500 القياسي 58.04 نقطة، أو 1.44 في المئة ليغلق عند 4077.91 نقطة، وصعد المؤشر ناسداك المجمع 225.48 نقطة، أو 1.67 في المئة، إلى 13705.59 نقاط.كما سجل المؤشر داو جونز الصناعي عند الإغلاق ارتفاعًا بلغ 373.98 نقطة، أو 1.13 في المئة، إلى 33527.19 نقطة.// انتهى //23:44ت م0257