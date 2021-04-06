سياسي / الأمم المتحدة تؤكد أهمية استقرار الأردن ودوره في الشرق الأوسط

الثلاثاء 1442/8/24 هـ الموافق 2021/04/06 م واس
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الأمم المتحدة 24 شعبان 1442 هـ الموافق 6 إبريل 2021 م واس
أكد المتحدث الرسمي باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك، دعم الأمم المتحدة لاستقرار الأردن ‏الذي يعد شريكاً رئيساً ومهماً للمنظمة الأممية في الشرق الأوسط، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة ‏تتابع عن كثب الوضع في الأردن.‏
وأفاد دوجاريك، في المؤتمر الصحفي اليومي، أن الأردن يقوم بدور حيوي في الشرق الأوسط ‏وعلى صعيد السلام والاستقرار بالمنطقة، مشدداً على الأهمية الحيوية لاستقرار مملكة ‏الأردن.‏
وأشار إلى استضافة الأردن لأكثر من 650 ألف لاجئ سوري، مبيناً أنها تظل شريكاً ‏قوياً للأمم المتحدة عبر دعمه لوكالة إغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين (الأونروا) وأكثر من عشرين ‏وكالة أممية أخرى.‏
‏// انتهى //‏
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