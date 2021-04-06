عام / خادم الحرمين الشريفين يعزي رئيس جمهورية مدغشقر في وفاة الرئيس الأسبق
الثلاثاء 1442/8/24 هـ الموافق 2021/04/06 م واس
الرياض 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واس
بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس أندريه راجولينا رئيس جمهورية مدغشقر في وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مدغشقر ديدييه راتسيراكا.
وقال الملك المفدى: " تلقينا بحزن بالغ نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مدغشقر ديدييه راتسيراكا، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه".
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