الرياض 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واسبعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية عزاء ومواساة، لفخامة الرئيس أندريه راجولينا رئيس جمهورية مدغشقر في وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مدغشقر ديدييه راتسيراكا.وقال الملك المفدى: " تلقينا بحزن بالغ نبأ وفاة الرئيس الأسبق لجمهورية مدغشقر ديدييه راتسيراكا، ونعرب لفخامتكم ولأسرة الفقيد ولشعبكم الصديق عن أحر التعازي، وأصدق المواساة، راجين ألا تروا أي سوء أو مكروه".// انتهى //00:20ت م0003