المدينة المنورة 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واستابعت الجهات الأمنية بالمدينة المنورة من خلال جولاتها الميدانية المستمرة تنفيذ الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وذلك في الميادين العامة والأسواق التجارية، والتأكد من التزام جميع المواطنين والمقيمين بما أصدرته الجهات الرسمية من التعليمات للوقاية والحد من الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد19).وقامت بتحرير المخالفات التي تستوجب العقوبة في حق غير الملتزمين بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية، المتمثلة في عدم استخدام الكمامة الطبية أو القماشية أو ما يغطي الأنف والفم وعدم الالتزام بمسافات التباعد الاجتماعي.// انتهى //00:21ت م0005