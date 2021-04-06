الرياض 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واسحسم فريق الاتحاد لقب الدوري الممتاز للبراعم تحت 13 عامًا للموسم الرياضي 2020 - 2021 بعد فوزه اليوم، على ضيفه الهلال بهدف نظيف في المباراة التي جرت بينهما لحساب الجولة الـ 17 "قبل الأخيرة".ورفع الاتحاد رصيده إلى 42 نقطة في الصدارة بفارق 5 نقاط عن الهلال الوصيف.ومن المقرر أن يتم تتويج لاعبي الاتحاد باللقب رسميًا عقب مباراتهم أمام القادسية بالخبر، والمقررة الجمعة المقبلة لحساب الجولة الـ 18 والأخيرة للمسابقة.// انتهى //00:23ت م0007