رياضي / فريقا الشرق والوطن يصعدان إلى دوري الدرجة الأولى للشباب تحت 19 عاماً
الثلاثاء 1442/8/24 هـ الموافق 2021/04/06 م واس
الرياض 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واس
صعد فريقا الشرق والوطن إلى دوري الدرجة الأولى للشباب تحت 19 عامًا للموسم الرياضي المقبل 2021 - 2022.
وحجز الشرق والوطن بطاقتي التأهل إلى نهائي بطولة أندية المملكة للشباب تحت 19 عامًا (الدرجة الثانية) على حساب الحزم والجندل على الترتيب.
وحقق الشرق فوزًا على ضيفه الحزم بنتيجة 3 - 1 في المباراة التي جرت بينهما، اليوم ، في إياب نصف النهائي ليتأهل بمجموع المباراتين بنتيجة (4 - 3).
وفي المقابل تعادل الوطن على أرض مضيفه الجندل بهدف لكل منهما، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي، ليتأهل الوطن بالهدف الاعتباري خارج الأرض.
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