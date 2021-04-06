الرياض 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واسصعد فريقا الشرق والوطن إلى دوري الدرجة الأولى للشباب تحت 19 عامًا للموسم الرياضي المقبل 2021 - 2022.وحجز الشرق والوطن بطاقتي التأهل إلى نهائي بطولة أندية المملكة للشباب تحت 19 عامًا (الدرجة الثانية) على حساب الحزم والجندل على الترتيب.وحقق الشرق فوزًا على ضيفه الحزم بنتيجة 3 - 1 في المباراة التي جرت بينهما، اليوم ، في إياب نصف النهائي ليتأهل بمجموع المباراتين بنتيجة (4 - 3).وفي المقابل تعادل الوطن على أرض مضيفه الجندل بهدف لكل منهما، بعد أن انتهت مباراة الذهاب بالتعادل السلبي، ليتأهل الوطن بالهدف الاعتباري خارج الأرض.// انتهى //00:23ت م0008