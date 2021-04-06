نيويورك 24 شعبان 1442 هـ الموافق 6 إبريل 2021 م واسجدد مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لمعالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى ‏الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي، رئاسته للمجلس الاستشاري للمركز لثلاثة أعوام ‏قادمة.وأكد معالي السفير عبدالله المعلمي في تصريح بهذه المناسبة، أن قرار المركز يجسد الثقة بالمملكة والدور الرئيس الذي تلعبه ‏المملكة في دعم مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب،، مفيداً بأن ذلك يبين الاهتمام الكبير للمملكة ‏العربية السعودية والتزامها المستمر بمكافحة الإرهاب.‏الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تأتي في مقدمة الدول الداعمة للمركز ولإستراتيجية ‏المركز لمكافحة الإرهاب.‏// انتهى //‏00:54ت م0011