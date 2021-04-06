سياسي / السفير المعلمي رئيساً للمجلس الاستشاري لمركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لثلاثة أعوام قادمة

الثلاثاء 1442/8/24 هـ الموافق 2021/04/06 م واس
202104/DST_1536842_2373444_7_1_2021040601092699.jpg
  • 202104/DST_1536842_2373444_7_1_2021040601092699.jpg
  • Share on Google+

نيويورك 24 شعبان 1442 هـ الموافق 6 إبريل 2021 م واس
جدد مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب لمعالي مندوب المملكة العربية السعودية الدائم لدى ‏الأمم المتحدة السفير عبدالله بن يحيى المُعلمي، رئاسته للمجلس الاستشاري للمركز لثلاثة أعوام ‏قادمة.
وأكد معالي السفير عبدالله المعلمي في تصريح بهذه المناسبة، أن قرار المركز يجسد الثقة بالمملكة والدور الرئيس الذي تلعبه ‏المملكة في دعم مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب،، مفيداً بأن ذلك يبين الاهتمام الكبير للمملكة ‏العربية السعودية والتزامها المستمر بمكافحة الإرهاب.‏
الجدير بالذكر أن المملكة العربية السعودية تأتي في مقدمة الدول الداعمة للمركز ولإستراتيجية ‏المركز لمكافحة الإرهاب.
‏// انتهى //‏
00:54ت م
0011