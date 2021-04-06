المدينة المنورة 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واسأصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمن رياحا نشطة وأتربة مثارة , تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد وخيبر ووادي الفرع.وبين المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة السابعة مساء .// انتهى //03:07ت م0015