عام / "المركز الوطني للأرصاد" : رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
الثلاثاء 1442/8/24 هـ الموافق 2021/04/06 م واس
المدينة المنورة 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واس
أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة - بمشيئة الله - تضمن رياحا نشطة وأتربة مثارة , تشمل تأثيراتها نشاطا للرياح السطحية وتدنيا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد وخيبر ووادي الفرع.
وبين المركز أن الحالة مستمرة حتى الساعة السابعة مساء .
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