عام / "مهارات الاتصال والحوار" .. دورة مجتمعية عن بُعد بتنمية نجران
الثلاثاء 1442/8/24 هـ الموافق 2021/04/06 م واس
نجران 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واس
تنفذ لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية بنجران بالشراكة مع أكاديمية الحوار للتدريب التابعة لمركز الملك عبدالله للحوار الوطني غداً ، دورة تدريبية - عن بُعد - بعنوان "تنمية مهارات الاتصال والحوار".
وتستهدف الدورة المجتمع بمختلف فئاته وأطيافه لتنمية مهاراتهم في الاتصال والحوار ، وتعريفهم بأنواعه ، ونماذجه ، وأهدافه ، وقيمه ، وخصائصه ، ومعوقاته ، وماهيته ، وأنماطه الشخصية ، وأركانه ، وأسباب فشله ، وعوامل نجاحه.
ودعت اللجنة الراغبين الانضمام للدورة للتسجيل عبر الرابط التالي https://forms.gle/1Lo58QP4Zcq7FFft5 ، مشيرةً إلى أن المشاركين في الدورة سيحصلون على شهادة معتمدة من أكاديمية الحوار الوطني ، علماً أن المقاعد محدودة .
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