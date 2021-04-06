كانبيرا 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واسأعلنت رئيسة وزراء نيوزيلندا جاسيندا ارديرن اليوم عن السماح بالسفر بدون الخضوع للحجر الصحي بين أستراليا ونيوزيلندا بدءا من يوم الاثنين 19 إبريل الجاري.وكان قد تم إغلاق الحدود بين البلدين منذ بداية أزمة كورونا في مارس من العام 2020م، حيث طلب البلدان من جميع الوافدين الامتثال لحجر صحي في الفندق لمدة 14 يوما.// انتهى //07:49ت م0027