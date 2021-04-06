الخرطوم 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واسأبرزت الصحف السودانية الصادرة اليوم الاتصال الهاتفي الذي جرى بين رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبد الله حمدوك ، ووزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكن ، والذي أكد خلاله وزير الخارجية الأمريكي على أهمية دور السودان في تحقيق الاستقرار في الإقليم، مجددا دعم الولايات المتحدة لجهود الحكومة الانتقالية لاستكمال مهام الانتقال ودفع عملية السلام الشامل بالبلاد.وركزت صحف الخرطوم على إعلان مجلس الأمن والدفاع السوداني في اجتماعه الطارئ، أمس ، إعلان حالة الطوارئ بولاية غرب دارفور وتفويض القوات النظامية لاتخاذ كل ما يلزم لحسم النزاعات القبلية التي أدت إلى مصرع وجرح العشرات.وسلطت الضوء على قلق الاتحاد الأوروبي البالغ إزاء مقتل وجرح العشرات من المدنيين في الجنينة بغرب درافور ، مطالبًا جميع مكونات الحكومة الإنتقالية بذل قصارى جهدها لوقف العنف.ونشرت صحف الثلاثاء إعلان الوساطة الجنوب سودانية، بدء التفاوض المباشر بين الحكومة الانتقالية السودان والحركة الشعبية ـ شمال، في 25 مايو المقبل.ولفتت الانتباه إلى دخول وزراء الخارجية والموارد المائية في "السودان ومصر وإثيوبيا" في اجتماع مغلق، تواصلت خلاله المباحثات المستمرة منذ أول من أمس، برعاية الرئيس الكونغولي رئيس الاتحاد الأفريقي، التي تهدف إلى إقناع شركاء حوض النيل الأزرق بالوصول إلى تسوية سلمية للنزاع على "سد النهضة" الإثيوبي.// انتهى //09:05ت م0031