السيح 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واسفعل فرع هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمحافظة الخرج مناشطها الوقائية والتوعوية لحملة "ربّ أجعل هذا البلد آمناً".وتهدف الحملة التي دشنها معالي الرئيس العام لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالله السند إلى تعزيز الولاء والانتماء والمواطنة من خلال مبدأ السمع والطاعة لولاة الأمر واجتماع الكلمة ووحدة الصف، وإبراز أهمية الأمن والأمان في استقرار البلاد والأوطان.وتستهدف الحملة جميع فئات المجتمع عبر نشر المحتوى التوعوي في الشاشات الرقمية ومنصات التواصل الاجتماعي، والوسائل الإعلانية واللوحات الإرشادية بالمشاركة مع الجهات ذات العلاقة، مع الأخذ في الاعتبار تطبيق التدابير الوقائية والاشتراطات الاحترازية وفق تعليمات الجهات المعنية.// انتهى //09:30ت م0033