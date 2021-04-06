بيروت 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واسركزت الصحف اللبنانية الصادرة اليوم على ترقب الساحة المحلية لنتائج الحركة السياسية الدبلوماسية المحلية والخارجية التي ستدور في الساعات والأيام المقبلة وما ستفضي إليه على مستوى أزمة تشكيل الحكومة.وأخبرت عن إعلان معظم الدول العربية دعمها للأردن بالإضافة إلى تعبير كل من واشنطن ولندن عن تأيدهما للملك عبد الله الثاني كشريك أساسي.وتطرقت إلى عدد من الشؤون المتفرقة من بينها نفي موسكو إتهامات غربية لها في الصراع شرقي أوكرانيا، وإعلان جيش موزمبيق إستعادة مدينة بالما ومقتل عدد كبير من المسلحين.// انتهى //09:38ت م0034