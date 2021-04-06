القاهرة 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واسأبرزت الصحف المصرية الصادرة اليوم، توجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، للحكومة بزيادة عدد منافذ توزيع السلع لتوفير السلع الغذائية الأساسية ذات الجودة العالية، وتلبيةً احتياجات المواطنين قبل حلول شهر رمضان.وأشارت إلى أن رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق محمد فريد، شهد برفقة رئيس هيئة الأركان للقوات المسلحة السودانية الفريق أول محمد عثمان الحسين، ختام التدريب الجوي المصري السوداني "نسور النيل-2" الذي استمرت فعالياته لعدة أيام بمشاركة عناصر من القوات الجوية والقوات الخاصة لكلا البلدين.وتحدثت صحف القاهرة عن تشديد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، على ضرورة التطبيق الحاسم للإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا وفي مقدمتها الضوابط الصادرة عن مجلس الوزراء.ونوهت إلى تأكيد رئيس هيئة قناة السويس، الفريق أسامة ربيع، أن قناة السويس ستظل الشريان الرئيسي لحركة التجارة العالمية والممر الملاحي الأقصر والأسرع والأكثر أماناً، وأن الهيئة تعكف على إنشاء سلسلة جراجات عملاقة وتعميق وصيانة الجراجات الموجودة لزيادة قدرة القناة في مواجهة حالات الطوارئ المحتملة.// انتهى //10:08ت م0035