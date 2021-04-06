كابل 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واسقُتل 4 عناصر من قوات الشرطة الأفغانية خلال الساعات الماضية، جراء هجوم شنته حركة طالبان المسلحة شرقي أفغانستان.ونقلت قناة طلوع الأفغانية عن مصادر أفغانية قولها، اليوم، إن الهجوم استهدف موقعًا أمنيًا في منطقة غازي بابا في إقليم ننجرهار الشرقي.وأعلنت حركة طالبان مسؤوليتها عن هذا الهجوم الذي يأتي وسط تصاعد حاد في أعمال العنف في البلاد.// انتهى //10:24ت م0038