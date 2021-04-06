بغداد 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 أبريل 2021 م واسأبرزت الصحف العراقية الصادرة اليوم أصداء الزيارتين الرسميتين اللتين قام بهما رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي إلى كل من الرياض وأبوظبي, منوهة بإشادة رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي بهما ودعوته الدول العربية إلى تطوير علاقاتها الرسمية والشعبية مع العراق وعلى جميع المستويات؛تعزيزاً لحاضنته العربية، وحمايةً لاستقراره وأمنه القومي.وتناولت صحف اليوم الاتصال الهاتفي الذي أجراه رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني،الذي عبر خلاله عن وقوف العراق الثابت مع أمن واستقرار المملكة الأردنية الهاشمية.وتطرقت الصحف إلى ردود الأفعال إزاء الموازنة الاتحادية للعراق للعام الحالي 2021م ،مبرزة التحركات النيابية الهادفة إلى إعادة النظر ببعض فقراتها لاسيما مايتعلق بسعر صرف الدولار مقابل الدينار العراقي .// انتهى //10:27ت م0039