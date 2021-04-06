الرياض 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واسوقع معهد الإدارة العامة مع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية، بمقر المعهد بالرياض، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك في دعم كفاءة التطوير والتدريب؛ من أجل تعزيز التكامل بين قطاعات الدولة المختلفة وتحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول الوطني 2020.ومثل المعهد معالي مدير عام معهد الإدارة العامة الدكتور بندر بن أسعد السجان، ومن الهيئة أمين عام الهيئة السعودية للتخصصات الصحية الدكتور أيمن بن أسعد عبده.وتنظم المذكرة تبادل الخبرات في التدريب والاستشارات والبحوث والدراسات التطبيقية وتطوير القيادات الإدارية وكذلك المؤتمرات والندوات الوطنية ذات الاهتمام المشترك والخدمات اللوجستية المشتركة.ويشمل التعاون الاعتمادات للبرامج التدريبية الصحية للمعهد وتدريب وتطوير منسوبي الهيئة وتطوير قدرات الكادر الصحي من الأفراد والجهات.ووفقاً لمذكرة التفاهم يضطلع معهد الإدارة العامة بالتعاون في مجال التدريب والاستشارات والدراسات والوثائق والمحفوظات وتطوير القيادات وتقديم الخدمات اللوجستية، وذلك انطلاقاً من دور المعهد في مجال رفع كفاءة الموظفين وإعدادهم علمياً؛ لتحمل مسؤولياتهم وممارسة صلاحياتهم على نحو يكفل الارتقاء بمستوى الإدارة ويدعم قواعد تنمية الاقتصاد الوطني، وكذلك الإسهام في التنظيم الإداري للإدارة الحكومية، وإعطاء المشورة في المشكلات والقضايا الإدارية، والعمل على البحوث المتعلقة بشؤون الإدارة وتوثيق الروابط الثقافية في مجال الإدارة العامة.في حين تضطلع الهيئة السعودية للتخصصات الصحية باعتماد البرامج الصحية التدريبية المقدمة من المعهد واحتسابها ضمن الساعات التدريبية المطلوبة من منسوبي الكادر الصحي، وتحديد الاحتياجات التدريبية لمنسوبي الهيئة على المستوى التنفيذي والإداري، وتحديد البرامج التدريبية لتطوير الكادر (الممارس) الصحي من الأفراد والجهات والمراد تنفيذها من خلال خطة التدريب السنوية للمعهد؛ لتلبية الاحتياجات الوطنية في المجال الصحي، وتوفير محتوى إلكتروني للبرامج التدريبية لعرضها في منصة اثرائي وفق متطلبات المنصة في المجالات ذات الاهتمام المشترك، والإسهام في توفير فرص التدريب التعاوني لخريجي دبلوم الإدارة الصحية من المعهد.// انتهى //10:30ت م0041