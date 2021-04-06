جيزان 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واسنفّذت "صحة جازان" 17260 زيارةً للمرضى في منازلهم عبر خدمات برنامج الرعاية المنزلية، وذلك خلال الربع الأول من العام الميلادي 2021م، حيث استفاد منها 2042 مريضاً من المرضى المسجلين في البرنامج.وتقدم "الصحة" خدمات الرعاية الصحية المنزلية في جميع مناطق ومحافظات المملكة، وذلك من خلال فرق طبية مدربة ومؤهلة، يعملون في العديد من المستشفيات والمدن الطبية في مختلف مناطق ومحافظات المملكة، حيث يتم قبول المرضى في خدمات الرعاية الصحية المنزلية لتقديم الخدمات الطبية لهم وهم بين أهليهم وذويهم وفقاً لمعايير معتمدة.يُشار إلى أن خدمات الرعاية الصحية المنزلية تشمل الرعاية الطبية و التمريضية الشاملة ومتابعة المرضى طريحي الفراش وكبار السن وتقوم برعايتهم في ما يتعلق بالأمراض المزمنة التي يعانون منها مثل ارتفاع ضغط الدم ومرض السكري وأمراض القلب والأوعية الدموية والجهاز التنفسي والعناية بالجروح وقرح الفراش والأنابيب و القساطر والعلاج الوريدي والعلاج التلطيفي ورعاية مرضى الأمراض النفسية والعصبية.كما تشمل الخدمات المقدمة توفير خدمة العلاج الطبيعي والعلاج التنفسي والتغذية السريرية و الخدمات الاجتماعية ومن أهم الخدمات التثقيف الصحي للمريض وراعي المريض والعائلة، ولا تقتصر الخدمات على الرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية ولكن يتم توفير المستلزمات الطبية والأجهزة الطبية والأدوية وفقاً لاحتياج المريض.// انتهى //11:34ت م0056