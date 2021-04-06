الرياض 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واسنفذ مركز الملك فهد الثقافي في البوسنة والهرسك التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، خلال عام 2020م، 436 دورة تدريبية، و7 ورش تعليمية، وذلك في إطار رسالة المركز لنشر العلوم والثقافة الإسلامية، رغم جائحة كورونا، وما اُتخِذَ من إجراءات وتدابير استثنائية أدت إلى تعليق الدراسة وإغلاق المدارس والمراكز التعليمية والثقافية،حيث اضطر المركز خلالها إلى الحد من بعض أنشطته.جاء ذلك في التقرير السنوي الذي أصدره المركز عن أبرز منجزاته خلال عام 2020م، حيث حرص المركز على تنمية الموارد البشرية من خلال إقامة دورات وورش عمل في المهارات الإدارية والحياتية، وتنوعت الدورات المنفذة في عدة مجالات مختلفة منها اللغة العربية والخط العربي والحاسب الآلي والرياضيات واللغة البوسنية، كما شمل تنفيذ دورات تدريبية في الحاسب الآلي وندوات تدريبية في التربية.وفي مجال الندوات والمعارض شارك المركز في المعارض الفنية والمهرجانات والمؤتمرات والندوات واللقاءات العلمية والثقافية، حيث أقام المركز معرضا ثقافيا احتفالا باليوم الوطني للمملكة، وندوة تعريفية بكتاب مصطلحات الأدب البوسني، والمشاركة في مشروع علمي بعنوان العلوم في البوسنة والهرسك .وفي مسار الترجمة والنشر والبحث العلمي، عمل المركز على ترجمة الكتب التعليمية والثقافية باللغتين العربية والبوسنية، وتأليف المناهج التعليمية، ونشر المؤلفات والبحوث العلمية، وشهدت مكتبة المركز إقبالا كبيراً من المستفيدين رغم الظروف الصحية الراهنة حيث بلغ عدد الزيارات 1992، والإعارة الخارجية 1279، والإعارة الداخلية 67، واسترجاع الكتب 1310، وتفعيل خدمة العضوية لـ 288، كما قام المركز بإهداء مصاحف مع ترجمة معاني الآيات لمكتبة المركز الإسلامي البوشناقي في النمسا.وفيما يتعلق بخدمة المجتمع، دشن المركز برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين وتوزيع التمور على الجهات الحكومية والتعليمية والثقافية، وإهداء مساعدات لدار الأيتام بييلافا في سراييفو، وإهداء مساعدات لمركز رعاية العجزة والمسنين، وإهداء مساعدات لجمعية مرحمت الخيرية، والمستلزمات الوقائية والصحية لشرطة نوفي غراد وتلفزيون سراييفو الحكومي، وتنظيم حملات تبرع بالدم وغيرها من الخدمات المجتمعية.وفي مجال الأنشطة الرياضية سمح للمراكز الرياضية باستئناف العمل مع تطبيق الإجراءات الاحترازية حيث نظم المركز بطولة الكتاتيب في كرة القدم وبطولة التايكواندو في كانتون سراييفو وبطولة كرة الطائرة للناشئين ضمن اتحاد كرة الطائرة في فدرالية البوسنة والهرسك.ويعد مركز الملك فهد الثقافي بالعاصمة سراييفو التابع لوزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد من أكبر المشروعات الحضارية في منطقة دول البلقان، وافتتح في عام 2000م، ويضم عدداً من المرافق، من أهمها الجامع الذي يتسع لأكثر من 5000 مصل، إلى جانب قاعات محاضرات ومكتبة علمية كبيرة، وصالات رياضية، ووحدة للحاسب الآلي، ومعامل لتعليم اللغة العربية، ويتبع للمركز فصول لتعليم اللغة العربية في مدن "موستار" و"ترافينيك".// انتهى //11:37ت م0058