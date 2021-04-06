طوكيو 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واسأغلقت أسهم اليابان على هبوط اليوم مع جني مستثمرين الأرباح من المكاسب الأخيرة في السوق فيما تضررت المعنويات جراء مخاوف من التداعيات الاقتصادية لموجة رابعة محتملة من كوفيد-19 في البلاد.وهبط المؤشر نيكي 1.3 % ليغلق عند 29696.63 نقطة بعدما لامس مستوى 30000 نقطة لأول مرة فيما يزيد عن أسبوعين يوم الإثنين.وفقد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.47 % إلى 1954.34 نقطة.// انتهى //11:42ت م0060