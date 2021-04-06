عام / جمعية مراكز الأحياء بجدة تُصدر تقريرها السنوي
الثلاثاء 1442/8/24 هـ الموافق 2021/04/06 م واس
جدة 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واس
أصدرت جمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة إحدى الجمعيات الرائدة في العمل الاجتماعي بالمملكة ، تقريرها السنوي لعام 1441 هـ من خلال 30 مركزا ومكتبا بالمحافظة .
وأوضح التقرير الخطوات إلى تحقيق رؤيتها الطموحة في الريادة الاجتماعية لتنمية الإنسان والمكان ، ولتحسين جودة الحياة، تحكمها قيم أصيلة تتمثل في التعاون، والتكامل، والتكافل، والاتقان، والمسؤولية .
وحَفل التقرير بعدة إنجازات كان آخرها حصول الجمعية على درع التطوع من معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، كأحد أهم خمس مؤسسات وطنية أسهمت في رفع مستوى ثقافة العمل التطوعي ، إسهاماً منها في تحقيق رؤية الوطن 2030 ، وأيضا الحصول على نسبة 95% في معيار الحوكمة.
ومن خلال المراكز والمكاتب التابعة للجمعية قُدِّمَ 1411 مبادرة نوعية مندرجة تحت مجالاتها السبعة من بينها تثقيف ، وقتي ، وتآلف ، وتحسين ، وتعظيم ، وتمكين ، وتواصل ، استفاد منها أكثر من 90 ألف مستفيد ، بجانب إسهامات مراكز الأحياء في جائحة كورونا حيث قدمت أكثر من 133 ألف سلة غذائية ، وأكثر من 428 ألف وجبة لأكثر من 784 ألف مستفيد عبر 9933 متطوعا ومتطوعة .
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11:46ت م
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