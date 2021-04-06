جدة 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واسأصدرت جمعية مراكز الأحياء بمحافظة جدة إحدى الجمعيات الرائدة في العمل الاجتماعي بالمملكة ، تقريرها السنوي لعام 1441 هـ من خلال 30 مركزا ومكتبا بالمحافظة .وأوضح التقرير الخطوات إلى تحقيق رؤيتها الطموحة في الريادة الاجتماعية لتنمية الإنسان والمكان ، ولتحسين جودة الحياة، تحكمها قيم أصيلة تتمثل في التعاون، والتكامل، والتكافل، والاتقان، والمسؤولية .وحَفل التقرير بعدة إنجازات كان آخرها حصول الجمعية على درع التطوع من معالي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ، كأحد أهم خمس مؤسسات وطنية أسهمت في رفع مستوى ثقافة العمل التطوعي ، إسهاماً منها في تحقيق رؤية الوطن 2030 ، وأيضا الحصول على نسبة 95% في معيار الحوكمة.ومن خلال المراكز والمكاتب التابعة للجمعية قُدِّمَ 1411 مبادرة نوعية مندرجة تحت مجالاتها السبعة من بينها تثقيف ، وقتي ، وتآلف ، وتحسين ، وتعظيم ، وتمكين ، وتواصل ، استفاد منها أكثر من 90 ألف مستفيد ، بجانب إسهامات مراكز الأحياء في جائحة كورونا حيث قدمت أكثر من 133 ألف سلة غذائية ، وأكثر من 428 ألف وجبة لأكثر من 784 ألف مستفيد عبر 9933 متطوعا ومتطوعة .// انتهى //11:46ت م0061