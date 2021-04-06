الرباط 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 أبريل 2021 م واستناقلت الصحف المغربية الصادرة اليوم، إعلان وزارة الصحة المغربية، عن ظهور نحو 89 حالة إصابة بالسلالة البريطانية من فيروس كورونا المستجد في سبع جهات بالبلاد من أصل 12 جهة.وأبرزت الصحف مخاوف المنظومة الصحية المغربية من تطورات الحالة الوبائية،في ظل وصول سلالات سريعة الانتشار من الفيروس التاجي، وتأخر إمدادات اللقاح.ونوهت بمواقف التأييد والدعم، التي عبرت عنها معظم الدول العربية إلى جانب بريطانيا والولايات المتحدة للأردن، بعد كشف السلطات الأردنية،عن مخطط قالت: إنه يهدف إلى ضرب استقرار البلاد.وتطرقت إلى اختتام الجولة الأولى من الاجتماعات الوزارية حول سد النهضة في كينشاسا بين مصر والسودان وإثيوبيا دون التوصل إلى نتائج.وتحدثت الصحف في أخبار متفرقة عن ضحايا الفيضانات والانهيارات الأرضية في إندونيسيا،كما أشارت إلى مقتل 26 شخصا في غرق عبارة في بنجلاديش.// انتهى //11:48ت م0062