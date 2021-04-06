سكاكا 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واسأجرت مراكز ووحدات الغسيل الكلوي بصحة الجوف جلسات غسيل كلوي بلغت 5220 جلسة، خلال الربع الأول من عام 2021 م, استفاد منها 195.وأبانت صحة الجوف أن 1759 جلسة استفاد منها 49 مريضاً في مستشفى الأمير متعب بن عبد العزيز، و 44 جلسة استفاد منها 43 مريضاً في مركز ديافارم, و 76 جلسة استفاد منها 8 مرضى في مستشفى صوير العام، فيما قدم مستشفى طبرجل 1691 جلسة غسيل استفاد منها 49 مريضاً،ومستشفى دومة الجندل قدم 1650 جلسة استفاد منها 46 مريضاً.// انتهى //11:53ت م0065