أبها 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واستنطلق الخميس المقبل في منطقة عسير فعالية " ذلاقة " بتنظيم من جامعة الملك خالد ممثلة في قسم الإعلام والاتصال التي تهدف إلى عرض الفنون العربية لضيوف المنطقة وتسليط الضوء على الإبداع الفكري والأدبي والفني والأعمال اليدوية التي ترتبط ارتباطا وثيقا بالفن والتراث العربي الأصيل.وتهدف الحملة إلى توسيع دائرة معرفة المجتمع بالثقافة العربية كهوية لرفع مستوى الاعتزاز بها ومعرفة التنوع الثقافي ومختلف أنواع الفنون والعادات والتقاليد وتقديم نماذج من رواد فروع الفن العربي بمشاركة رسامين وخطاطين وعازفين وأدباء ومهتمين في التراث العربي.// انتهى //11:55ت م0066