القاهرة 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 أبريل 2021 م واسأكد رئيس البرلمان العربي عادل بن عبد الرحمن العسومي ، الدور التاريخي للأردن بقيادة الملك عبد الله الثاني ومحوريته في مساندة القضايا العربية العادلة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية ودعمه لمسيرة العمل العربي المشترك.وأعرب "العسومي" خلال مباحثات هاتفية مع رئيس مجلس النواب الأردني عبدالمنعم العودات بحسب بيان له اليوم، عن تقديره للدور الكبير الذي يلعبه مجلس النواب الأردني بما يخدم تطلعات الشعب الأردني ويلبي طموحاته.من جانبه أشاد "العودات" بالجهود المخلصة والمقدرة للبرلمان العربي في دفع منظومة العمل العربي المشترك وخدمة القضايا والشعوب العربية، مثمناً في ذات الوقت مواقف رئيس البرلمان العربي الداعمة للأردن والتي تعكس حرصه على التضامن العربي.// انتهى //12:07ت م0069