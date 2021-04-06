لندن 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 أبريل 2021 م واسرحبت الصحف البريطانية الصادرة اليوم بتأكيد رئيس الوزراء بوريس جونسون المضي قدماً في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة تخفيف الإغلاق التام ابتداءً من الأسبوع القادم.وتناولت على صعيد متصل تباين وجهات النظر الشعبية والرسمية حول برنامج "بطاقة التطعيم" الذي تنوي الحكومة البريطانية وعدد من الدول الأوروبية طرحه، مشيرة إلى أن البطاقة ستسمح للأشخاص الذين تلقوا التطعيم بإجراء عدة معاملات محظورة على من سواهم.على الصعيد العربي، نقلت الصحف إعلان الحكومة البريطانية تضامنها مع المملكة الأردنية الهاشمية بقيادة الملك عبد الله ضد أي أحداث من شأنها زعزعة الاستقرار في البلاد.وقالت صحف الثلاثاء إن 157 شخصاً على الأقل لقوا مصرعهم، ولا يزال العشرات في عداد المفقودين، في إندونيسيا وتيمور الشرقية المجاورة، وذلك بعد أن ضرب إعصار مداري دول جنوب شرق آسيا متسبباً في تشريد الآلاف وإحداث أضرار كبيرة في الممتلكات.// انتهى //13:09ت م0081