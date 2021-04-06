تونس 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 أبريل 2021 م واسأبرزت الصحف التونسية الصادرة اليوم تطورات الوضع الوبائي في تونس نتيجة العودة السريعة لانتشار فيروس كورونا في البلاد الذي تجاوزت عدد إصاباته الألف خلال الأيام الماضية ، وسط تحذير من السلطات الصحية في تونس من الاستهانة بالالتزام بالإجراءات الوقائية.وألقت صحف الثلاثاء الضوء على قرار أعضاء الحوار السياسي الليبي الاجتماع مجددا في تونس غدا من أجل تحديد أرضية دستورية واضحة، خاصة بعد الجدل الحاصل في ليبيا على خلفية عدم توفر قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في 24 ديسمبر المقبل .وأخبرت عن مقتل أكثر من 75 شخصا في الفياضانات التي ضربت إندونيسيا وتيمور الشرقية وتسببت في العديد من الانهيارات الأرضية ما أدى إلى فرار الآلاف إلى الملاجئ أو إلى ما تبقى من منازلهم.وركزت على إعراب السلطات الصحية في اليابان، عن خشيتها من تفشي موجة رابعة ناشئة من جائحة كورونا مدفوعة بطفرات جديدة من الفيروس، قبل 109 أيام فقط على أولمبياد طوكيو.وتناقلت صحف تونس إعلان رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون،تخفيف الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا في البلاد .// انتهى //13:14ت م0082