الدمام 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 أبريل 2021 م واسنفذت أمانة المنطقة الشرقية أمس، 1539 جولة رقابية، إضافةً لـ 30 جولة مشتركة مع الجهات ذات العلاقة، في الأسواق والمراكز التجارية والمولات والمطاعم والمقاهي وأسواق النفع العام ومنافذ البيع، وذلك ضمن الجهود التي تبذلها الأمانة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتعلقة بفيروس كورونا المستجد.وأوضحت الأمانة أن الجولات الرقابية، أسفرت عن إغلاق 21 منشأة تجارية مخالفة، وتحرير 68 مخالفة، فيما استقبل مركز البلاغات 44 بلاغاً حول المنشآت المخالفة للإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا.وأكدت الأمانة استمرار جولاتها الرقابية المكثّفة، للتثبّت من تطبيق كافة المنشآت التجارية والغذائية في الأسواق، والمراكز للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتطبيق " توكلنا "؛ في المنشآت التجارية، وذلك لحماية المجتمع من انتشار فيروس كورونا.ودعَت الجميع للتعاون مع الجهود المبذولة، والإبلاغ عن أي مخالفات للإجراءات الاحترازية، وذلك عبر التواصل من خلال مركز البلاغات (940)؛ للحد من انتشار الوباء.// انتهى //13:20ت م0083