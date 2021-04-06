الرياض 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واسأعلنت دارة الملك عبدالعزيز عن بدء التسجيل في برنامج رمضاني خطِّيٍّ يهدف إلى تعريف الخطاطين في المملكة العربية السعودية بطريقة كتابة المصحف الشريف وضوابطه والسنة النبوية ، وذلك ضمن مشاركتها الفاعلة في مناسبة "عام الخط العربي " تحت اسم " ملتقى خط الوحيين الشريفين"، الذي سيجتمع فيه معظم الخطاطين والخطاطات في المملكة العربية السعودية لكتابة المصحف الشريف والسنة النبوية، ليقوم كل مشارك بكتابة جزءٍ من القرآن الكريم وأحاديث نبويةٍ مباركة.ويهدف الملتقى الذي يقام من الأول من شهر رمضان المبارك القادم إلى الثالث والعشرين منه لتعريف المشاركين طريقة كتابة المصحف الشريف مع مراعاة الرسم العثماني والضبط والأحاديث النبوية ، وتأهيل الخطاطين في مجال كتابتهما، والارتقاء بالعناية بالوحيين الشريفين من الناحية الفنية، لذا وفرت الدارة للمشاركين كل ما يتعلق بتنفيذ المشروع من الأدوات اللازمة من ورق وأقلام وأحبار، كما ستزودهم بفيلم وثائقي للتعريف بكيفية كتابة الآيات القرآنية والأحاديث النبوية، وضوابطهما ليكون دليلًا لهم أثناء الكتابة، كما هيَّأت الدارة الجو التنظيمي الذي سيحتوي جميع الإجراءات والضوابط قبل وأثناء الملتقى، فبالإضافة إلى المشرف العام ومدير المشروع، جرى تسمية لجنة للتحكيم مكونة من أربعة حكامٍ من كبار الخطاطين والمختصين لتقويم الأعمال، وذلك باطلاعها على عمل الخطاط، وقيامه بالكتابة مباشرة أمامها، إضافة إلى لجنة للتنظيم والمتابعة، وفريق إعلامي لتغطية أعمال الملتقى.وأوضحت الدارة انه سيؤخذ هجاء النص القرآني من مصحف المدينة النبوية المطبوع ما بين عامي 1422-1438هـ، كما سيعتمد ترتيب صفحاته عليه، أو على النقل عن عدد من التطبيقات المعتمدة، وسيُترك للخطاط حرية التصرف في كتابة النص القرآني وفق القواعد والأسس المعروفة في علم الخط العربي.وأبانت أن إدراكًا من الدارة بأهمية تطبيق إجراءات التباعد الاجتماعي للوقاية من مخاطر انتشار جائحة (كوفيد 19) فقد اتخذت جميع الإجراءات لضمان الوقاية من أسباب انتقاله، وخصصت البريد الإلكتروني التالي للتسجيل :Calligraphy@darah.org.sa .// انتهى //13:28ت م0087