الرياض 24 شعبان 1442 هـ الموافق 06 إبريل 2021 م واسانتهت شركة المياه الوطنية من تنفيذ شبكات للصرف الصحي بأجزاء من حي النظيم شرق مدينة الرياض، وذلك ضمن جهودها المتواصلة في تنفيذ خططها الإستراتيجية لتهيئة البنى التحتية في كل من قطاعي المياه والخدمات البيئية، واستنادًا إلى مبادراتها المعدة لرفع نسب تغطيتها بالخدمات التي تقدمها لعملائها.وأوضحت الشركة أن المشروع الذي بلغت أطوال شبكاته أكثر من (15) كم، وتكلفته الإجمالية أكثر من (14) مليون ريال يهدف إلى تحسين مستوى الخدمات المقدمة عن طريق رفع الضرر البيئي، وزيادة نسب التغطية بالخدمات البيئية، مشيرة إلى أن المشروع يأتي ضمن مبادرات برنامج التحول الوطني.وأكدت الشركة أنها ماضية في تنفيذ العديد من المشروعات وفق الجداول والخطط الزمنية المعتمدة للانتهاء منها، ودخولها بشكل فعلي لخِدمة العملاء، مشددةً في الوقت نفسه على مراعاتها أعلى معايير الجودة في تنفيذ مشروعاتها الخدمية.// انتهى //13:31ت م0088